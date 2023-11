GAK blieb in Kapfenberg auf Kurs, St. Pölten unterlag Horn

Der GAK hält nach dem 12. Sieg im 15. Saisonspiel in der 2. Fußball-Liga weiter Kurs Richtung Meistertitel. Nach dem Ausrutscher gegen den FAC vor einer Woche entschieden die Grazer das steirische Derby beim Kapfenberger SV am Freitagabend mit 3:2 für sich. Der SKN St. Pölten kassierte hingegen den nächsten Rückschlag. Die davor drittplatzierten "Wölfe" mussten sich im Heimspiel gegen den SV Horn mit 0:2 (0:1) geschlagen geben.

Der FAC stieß durch einen 2:0 (0:0)-Heimerfolg über den SV Stripfing vorerst auf Platz zwei vor, elf Zähler fehlen aber schon auf den GAK. Am Samstag könnte sich Schwarz-Weiß Bregenz mit einem Auswärtssieg bei der Admira wieder als erster Verfolger des Spitzenreiters platzieren.

Thomas Schiestl entschied die Partie in Kapfenberg für die Grazer mit seinen Saisontoren zwei und drei. Der Mittelfeldmann war im Schneetreiben vier Minuten nach der Pause nach einer Hereingabe von Michael Lang per Kopf zur Stelle und stand in der 68. Minute nach einer schönen Kombination der Rotjacken erneut goldrichtig. Das 2:3 durch den ehemaligen Grazer Philipp Seidl in der 87. Minute brachte noch Spannung, die Mannschaft von Gernot Messner spielte das Resultat aber über die Zeit.

Die Kapfenberger präsentierten sich als lästiger Gegner. So fand KSV-Stürmer Alexander Hofleitner nach einer knappen halben Stunde eine gute Möglichkeit vor. Das Tor schossen aber die Grazer. Eine abgefälschte Hereingabe von Lang klatschte an die Außenstange, nach dem anschließenden Eckball traf Marco Gantschnig die Stange, Milos Jovicic (41.) staubte ab. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff schlugen aber auch die Obersteirer zu. Nachdem in der GAK-Abwehr Verwirrung herrschte war Matthias Puschl (45.) der Nutznießer.

Horn legte in der NV Arena mit dem ersten Torschuss vor. Nach einem schnellen Vorstoß traf Marco Hausjell (11.) mit seinem siebenten Saisontor. St. Pölten arbeitete danach am Ausgleich, bei der besten Möglichkeit vor der Pause scheiterte Din Barlov an Horns U21-Teamtorhüter Nikolas Polster. Die Waldviertler blieben eiskalt. Florian Fischerauer bestrafte eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Heimischen mit dem 2:0 (62.).

Der anschließende Sturmlauf der St. Pöltner blieb ohne Wirkung. Hausjell klärte einmal auf der Linie, dann köpfelte Horns Paul Gobara bei einer Abwehraktion an die eigene Stange. Selbst vom Elferpunkt klappte es nicht: Torjäger Dario Tadic schoss bei einsetzendem Schneefall in der 81. Minute vom Punkt am Gehäuse vorbei, nachdem Niklas Hoffmann Kevin Monzialo an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht hatte. Fischerauer hatte davor die große Möglichkeit auf das 3:0 ausgelassen.

Der FAC jubelte in Wien-Floridsdorf in einer ausgeglichenen Partie nach zwei Standardsituationen und Treffern von Christian Bubalovic. Der Verteidiger war in der zweiten Halbzeit 47 Sekunden nach Wiederanpfiff per Kopf erfolgreich und schaffte in der 76. Minute erneut nach einem Eckball die Vorentscheidung. Für die ihre Heimpartien ebenfalls am FAC-Platz austragenden Stripfinger scheiterte Darijo Pecirep bei der besten Ausgleichschance an FAC-Torhüter Simon Spari, der den Ball ans Aluminium lenkte (72.). Für den FAC war es der erste Heimsieg nach drei erfolglosen Versuchen.