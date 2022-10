St. Pölten klettert mit 5:0-Kantersieg an Zweitliga-Spitze

Der SKN St. Pölten ist in der 2. Fußball-Liga vorübergehend an die Tabellenspitze geklettert. Die Niederösterreicher fertigten die Young Violets Austria Wien am Freitagabend daheim mit 5:0 (4:0) ab und zogen nach Punkten mit dem SV Horn gleich, der erst am Sonntag in Lafnitz im Einsatz ist. Der SKU Amstetten verpasste den Sprung auf Platz eins durch ein 2:2 (2:0) gegen den GAK, liegt wie die Vienna nach einem 4:0 (2:0) gegen Vorwärts Steyr einen Punkt hinter dem Führungsduo.

SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Trainer Stephan Helm lacht mit dem SKN von der Tabellenspitze