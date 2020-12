SV Lafnitz will nicht in Bundesliga aufsteigen

Der in der 2. Liga aktuell an der Tabellenspitze liegende SV Lafnitz will den Sprung in die Fußball-Bundesliga nicht wagen. Wie Obmann Bernhard Loidl gegenüber der "Kronen Zeitung" anmerkte, sei der Aufstieg kein Thema. "Wir sind immer noch eine 1.500-Seelen-Gemeinde, müssen die Kirche im Dorf lassen", meinte Loidl. Man werde nicht um eine Bundesliga-Lizenz ansuchen.

"Uns fehlen die Infrastruktur und die Voraussetzungen für die Bundesliga. Zum Beispiel ins Hartberger Stadion auszuweichen, ist für uns nicht interessant", führte Loidl aus. Die Oststeirer liegen vor dem Spiel bei Wacker Innsbruck am Freitag nach zwölf Runden zwei Punkte vor dem FC Liefering. Salzburgs Nachwuchsteam hat aber ebenso keine Ambitionen, in die höchste Spielklasse aufzusteigen. Der Dritte Austria Klagenfurt liegt acht Zähler hinter Lafnitz und würde dies gerne. Hinter den Kärntnern liegt das Feld der Verfolger nur innerhalb weniger Zähler. Quelle: APA