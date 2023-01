Vom Dolmetscher zum Trainer: Minamino-Flüsterer ersetzt Zlatko Junuzović beim FC Liefering

Yuki Miyazawa startete in Salzburg als Integrationsbeauftragter und Dolmetscher von Japan-Star Takumi Minamino. Weil sich Zlatko Junuzović nach New York verabschiedet hat, ist er nun beim FC Liefering als Trainer gefragt.

Der FC Liefering ist am Montag in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Der prominenteste Name bei den Jungbullen, die nach einem schwachen Herbst nur Zwölfter sind, ist nicht mehr an Bord. Zlatko Junuzović, der im Sommer als Fabio Ingolitschs Assistent ins Trainergeschäft eingestiegen war, zieht es nach New York. Aus einem Wechsel als Spieler war im Vorjahr nichts geworden. Nun absolviert der 55-fache Nationalspieler bei den vom Kuchler Gerhard Struber betreuten Red Bulls ein mehrmonatiges Trainer-Fortbildungsprogramm.

In Salzburg rückt Yuki Miyazawa in die Junuzović-Rolle auf. Der 37 Jahre alte Japaner wird Ingolitsch mit Thomas Sageder als Co-Trainer unterstützen. In dieser Funktion hat der Inhaber der UEFA-A-Lizenz ab 2019 in diversen Teams der Red-Bull-Akademie, zuletzt in der U16, Erfahrungen gesammelt. Schon vorher war Miyazawa gar auf der Betreuerbank von Red Bull Salzburg gesessen - und zwar als Dolmetscher unter Cheftrainern wie Óscar García oder Marco Rose.

Der Japaner kam im Sommer 2015 nach Salzburg und sollte seinem Landsmann Takumi Minamino, der ein halbes Jahr vorher nach Europa gewechselt war, beim Einleben und Kommunizieren helfen. Später griff der Integrationsbeauftragte auch Masaya Okugawa (Japan) und dem Südkoreaner Hee-Chan Hwang unter die Arme. Minamino kickt inzwischen nach Stationen in Liverpool und Southampton beim AS Monaco, Okugawa in Bielefeld und Hwang in Wolverhampton. Seit 2020 konzentriert sich Miyazawa daher auf seine Rolle als Scout und Coach. Bei den Jungbullen gibt es viel zu tun: Während des Testens für den Ligastart am 24. Februar gegen die Vienna, treffen die Salzburger Talente am 7. Februar in der Youth League auf die Young Boys Bern.