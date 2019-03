Ein Kroate namens Stumberger: Der Jungbullen-Verteidiger verfolgt ehrgeizige Pläne.

Nach dem 2:6 gegen Ried ist beim FC Liefering Wiedergutmachung angesagt. In Kapfenberg hofft die Truppe von Trainer Janusz Góra am Freitag (19.10, live auf laola1.at) auf einen Sieg. Der Coach sagt: "Das wird eine wichtige Standortbestimmung in Hinblick auf ...