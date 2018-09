Wegen Rasentausch: FC Liefering weicht nach Grödig aus

Der FC Liefering kehrt für das nächste Heimspiel in der 2. Liga wieder nach Grödig zurück. Grund ist der Tausch des Rasens in der Red Bull Arena.

Gegen den SV Lafnitz treten die Jungbullen am Freitag (5. Oktober) im Ausweichstadion in Grödig an. Ursprünglich wäre das Match in der Red Bull Arena und am Samstag gespielt worden. Die Rückkehr ins frühere "Exil" hat mit umfangreichen Arbeiten in der Red Bull Arena zu tun. Nach rund zwei Jahren hat der alte Rasen ausgedient. Nach dem Europa-League-Spiel gegen Celtic Glasgow (4. Oktober, 18.55 Uhr) wird ein neuer Rasen verlegt.

Das strapazierte Grün war einst auch der Grund für die Übersiedlung des Farmteams in Richtung Süden gewesen. Auf dem tief liegenden Spielfeld in Klessheim erhält der Rasen wenig Licht und Luft, weshalb ihm die Mehrbelastung durch Matches an jedem Wochenende besonders zu schaffen machte. Als im heurigen Frühjahr durch die Europa-League-Spiele die Belastung deutlich zunahm, litt auch der Rasen darunter.

Inzwischen sind deutlich robustere Rasensorten auf dem Markt. Der FC Liefering kehrte in die Red Bull Arena zurück. Vom ursprünglichen Plan, einen Hybrid-Rasen zu verlegen, ist die Vereinsleitung inzwischen abgekommen. Erneuert wird aber der Unterbau, darüber wird herkömmlicher Naturrasen verlegt. Durch die Länderspielpause ist nach dem Celtic-Match zwei Wochen lang Gelegenheit zu dieser Maßnahme. Eingeweiht wird das neue Grün am 20. Oktober gegen Wacker Innsbruck.

