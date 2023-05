Weiter im Abstiegskampf: Salzburger Jungbullen verpassen den Befreiungsschlag

Der FC Liefering muss sich gegen die zweite Mannschaft von Rapid Wien mit einem torlosen Remis begnügen. Es bleibt spannend im Kampf um den Verbleib in der 2. Bundesliga.

19 Torschüsse haben die Kicker des FC Liefering am Samstag in Wien abgegeben. Einen Treffer konnten sich gegen Rapid Wien II aber nicht bejubeln. Weil die Jungbullen auch kein Gegentor kassierten, hält man die Gastgeber in der Tabelle der 2. Bundesliga zumindest auf Distanz. Drei Runden vor dem Saisonende liegen die seit fünf Partien sieglosen Salzburger als Tabellenelfter aber nur vier Punkte vor dem Schlusslicht Austria Wien II. Das Restprogramm beschert nach dem Spiel gegen Lafnitz direkte Duell mit den Farmteams von Sturm Graz und der Austria.

FC Liefering vergibt gute Chancen

In Wien haderten die Salzburger vor allem mit der Chancenverwertung. Oumar Diakite und vor allem Elias Havel vergaben eine mögliche Pausenführung. Bei einem Lattenkopfball der Gastgeber kurz nach der Pause hatten die Salzburger auch Glück. Auch im zweiten Durchgang waren aber die Lieferinger das gefährlichere Team. Es schlug sich nicht im Ergebnis nieder.

Trainer Ingolitsch bleibt zuversichtlich

"Wir haben uns heute gut ins Spiel gearbeitet, ein klares spielerisches Übergewicht erzeugt und auch mit zehn zu drei Abschlüssen aufs Tor mehr Gefahr als der Gegner ausstrahlen können", sagt Trainer Fabio Ingolitsch, der mehr Präzision fordert. "Wir müssen unsere Torchancen noch besser zu Ende spielen und weiter in dieser Gangart unterwegs sein, dann werden wir uns in den kommenden Wochen auch wieder mit mehr Punkten für die Auftritte belohnen. Die Mannschaft hat heute wirklich alles gegeben, die Einstellung und die Haltung stimmen."