Der SC Wiener Neustadt hat am Samstag in der Fußball-2.-Liga bei Wacker Innsbruck II mit 3:1 gewonnen. Die Niederösterreicher gingen vor der Pause durch Julian Gölles (13.) und Hamdi Salihi (37.) in Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Alexander Kogler (47.) drückten die Tiroler auf den Ausgleich, Salihi fixierte aber in der 75. Minute per Elfmeter den zweiten Saisonsieg von Wiener Neustadt.

SN/APA (Scheriau)/ERWIN SCHERIAU Drei Punkte für die Neustädter