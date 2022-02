Zehn Jungbullen laufen in Debakel

Der FC Liefering hat das Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Tabellenführer Austria Lustenau am Freitag in der Red-Bull-Arena 2:5 verloren. Muhammed-Cham Saracevic hatte die spielstarken Gäste Mitte der ersten Halbzeit mit einem wuchtigen Freistoß von der Strafraumgrenze in Führung gebracht. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel glich Julian Halwachs aus über 20 Metern aus. Doch mit dem Ausschluss des 19-Jährigen kippte das Spiel wenig später erneut: Neun Minuten nach der gelb-roten Karte (54.) stand es 4:1 für die Vorarlberger. Roko Šimić verkürzte per Elfmeter. Lustenaus Torjäger Haris Tabaković fixierte den Endstand. Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich für die Jungbullen im Youth-League-Achtelfinale in Žilina am Mittwoch.