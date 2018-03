Admira-Heimserie soll auch gegen Sturm Graz weitergehen

Das Top-Duell der 26. Bundesliga-Runde heißt Admira (3.) gegen Sturm Graz (2.). Die Teams treffen am Samstag um 18.30 Uhr in Maria-Enzersdorf aufeinander. Eröffnet wird die Runde mit dem Duell Altach gegen Rapid (16.00 Uhr). Die vergangenen fünf Auftritte im Ländle bescherten Rapid zwei Remis und drei Niederlagen. Um 18.30 Uhr steigen außerdem noch die Duelle Austria - St. Pölten und WAC - LASK.

Die Admira und Sturm Graz dürfen vor dem direkten Duell zweier auf Europacup-Kurs liegender Mannschaften auf die Statistik bauen. Positionierten sich die Südstädter in der Bundesliga als zweitstärkstes Heimteam, sind die Steirer - ebenfalls hinter Salzburg - aktuell die zweitbeste Auswärtself. Während den drittplatzierten Niederösterreichern Rapid und der LASK im Nacken sitzen, befindet sich Sturm ein wenig im Niemandsland der Tabelle. Als Zweiter hat der Winterkönig schon zehn Zähler Rückstand auf Salzburg, aber noch acht Vorsprung auf die Admira.

Rapid kämpft am Samstag auf ungeliebtem Boden um die Rückkehr in die Erfolgsspur. Nach dem 0:1 gegen Red Bull Salzburg soll nun auswärts gegen den SCR Altach ein Sieg her, doch die jüngste Bilanz lässt diesbezüglich für die Hütteldorfer wenig Gutes erwarten. Die vergangenen fünf Auftritte im Ländle bescherten Rapid nämlich zwei Remis und drei Niederlagen. Zudem setzte es für den Tabellenvierten gegen die Vorarlberger im bisher letzten Heimduell eine 1:2-Schlappe.

Für die Wiener Austria ist der Europacup-Zug noch nicht abgefahren. Schon das Heimspiel gegen Schlusslicht St. Pölten am Samstag (18.30 Uhr) wird zeigen, ob der Thomas-Letsch-Express dafür noch rechtzeitig ins Rollen kommt. In seinem zweiten Spiel muss der Neo-Coach Umstellungen vornehmen und forderte volle Konzentration. "Wir haben die Spannung noch erhöht", sagte der Deutsche.

Der Wolfsberger AC hängt in den Seilen. Nach einem zufriedenstellenden Saisonauftakt haben die Lavanttaler in der Bundesliga nur wenig Zeit zum Jubeln gehabt. Aus den vergangenen 19 Runden steht nur ein Sieg zu Buche. Nur dank der Unform St. Pöltens ist der WAC als Neunter einigermaßen abgesichert. Vor dem Heimspiel gegen den LASK am Samstag herrschte aber Erklärungsbedarf. Trainer Heimo Pfeifenberger dürfte nicht mehr sehr fest im Sattel sitzen.

