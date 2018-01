Admira-Trainer Baumeister bestätigte Knasmüllner-Abgang

Fußball-Bundesligist Admira verliert seinen Topscorer. Der Transfer von Christoph Knasmüllner zum englischen Zweitligisten Barnsley ist praktisch besiegelt. "So, wie es aussieht, wird er bald weg sein", sagte Admiras Trainer und Sportchef Ernst Baumeister am Mittwoch bei einer Bundesliga-Pressekonferenz in Wien. "Ich glaube, das geht sich unter Umständen heute noch aus."

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Knasmüller "wird bald weg sein"