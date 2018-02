Admira will bei "Angstgegner" WAC auf Kurs bleiben

Die Admira hat in der Frühjahressaison bisher zu überzeugen vermocht. Einer unglücklichen Niederlage in Salzburg folgte ein ob des späten Siegtores glücklicher Sieg gegen Rapid. Auf Platz vier liegend haben die Südstädter alle Möglichkeiten, nach zwei Jahren Pause wieder in den Europacup einzuziehen. Am Samstag (18.30 Uhr) wartet im Auswärtsspiel beim Wolfsberger AC aber ein unangenehmer Gegner.

SN/APA/KRUGFOTO Admira-Coach Baumeister muss sein Team umstellen