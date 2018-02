Alaba fehlt Bayern wegen Hüftverletzung

Mit einem Sieg in Mainz will Bayern München am Samstag das Solo an der Spitze der deutschen Fußball-Bundesliga fortsetzen. ÖFB-Teamkicker David Alaba könnte dabei allerdings mit einer Hüftblessur fehlen. Im Duell um Platz zwei kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Gladbach und Leipzig: "Bullen"-Coach Ralph Hasenhüttl strebt "mit aller Macht" einen Sieg an.

SN/APA (AFP)/GUENTER SCHIFFMANN Thomas Müller und Kollegen können entspannt ins Duell gehen