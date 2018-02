Alaba siegt im Österreicher-Duell gegen Schalke

Bayern-Star David Alaba hat das Bundesligaduell gegen seine Schalker ÖFB-Teamkollegen Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller gewonnen. Die Münchner behaupteten am Samstagabend mit einem 2:1-Sieg Platz eins.

Die Live-Premiere von ServusTV aus der deutschen Bundesliga brachte alles, was zu einem Spitzenspiel gehört. Beide Teams gingen ein hohes Tempo, und da wie dort gab es viele enge und umstrittene Szenen. Der Salzburger Sender überträgt in dieser Saison in Kooperation mit Sky Österreich insgesamt sechs Spiele live im Free-TV.

Bereits nach sechs Minuten jubelten die Bayern vor 75.000 Zuschauern erstmals: Einen Gewaltschuss von Thomas Müller konnte Torhüter Ralf Fährmann nur kurz abwehren, Robert Lewandowski war per Kopf zur Stelle - 1:0. Der Pole hat damit den Rekord seines Trainers Jupp Heynckes eingestellt, der 1972/73 in elf Heimspielen hintereinander für Mönchengladbach getroffen hatte. Der Coach selbst konnte es nur vor dem TV-Schirm verfolgen: Heynckes ist ein Opfer der Grippewelle geworden und musste sich beim Match von seinen Assistenten Peter Hermann und Hermann Gerland vertreten lassen.

Die Schalker taten sich lange schwer, gegen die gut stehende Bayern-Abwehr zu Chancen zu kommen. Gewohnt solide absolvierte David Alaba die Partie als Linksverteidiger und kam auch zu guten Schussmöglichkeiten aus der Distanz. Zudem leitete er den Führungstreffer mit einem Vorstoß vor.

Dann aber fiel doch der Ausgleich: Breel Embolos Flanke verfehlte der künftige Bayern-Spieler Leon Goretzka mit einem Fallrückzieherversuch zwar, aber Franco di Santo stand richtig und traf zum 1:1 (29.). Aber der Gleichstand hielt nur sieben Minuten. Dann überrumpelte Thomas Müller Torhüter Fährmann aus spitzem Winkel ins kurze Eck.

Guido Burgstaller stand kurz nach Wiederbeginn im Blickpunkt. Als er nach einem Solo über die Beine von Bayern-Keeper Sven Ulreich stolperte, gab es nicht Elfmeter, sondern Gelb wegen "Schwalbe" für den ÖFB-Stürmer, dessen Arbeitstag nach 65 Minuten beendet war. Die Königsblauen blieben am Drücker, bei einem Distanzschuss von Breel Embolo musste Ulreich abtauchen (71.). Alessandro Schöpf rackerte im Mittelfeld fleißig und erkämpfte viele Bälle, blieb aber insgesamt ebenso glücklos wie der Rest des Gästeteams. So war es am Ende ein verdienter Sieg der Bayern, die nun schon 18 Punkte vor dem Zweiten RB Leipzig die Tabelle anführen. Schalke hat den Anschluss etwas verloren und ist vier Zähler hinter den Leipzigern Sechster.

