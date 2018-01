Altach verpflichtete Meilinger - Vertrag bis Sommer 2020

Marco Meilinger ist zurück in der Fußball-Bundesliga. Der 26-jährige Offensivspieler unterzeichnete am Freitag beim SCR Altach einen Vertrag bis Sommer 2020. Der Salzburger war im Juli 2016 von der Wiener Austria zum dänischen Topclub Aalborg gewechselt, kam dort in seiner zweiten Saison aber nur noch zweimal in der Liga zum Zug. Nun wechselte er ablösefrei zu den siebentplatzierten Vorarlbergern.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Marco Meilinger im Jahr 2015 im Dress der Wiener Austria