Auf die Bullen warten Leipzig, Milan, Dortmund oder Atlético

Real Sociedad steht Red Bull Salzburg im Kampf um den Aufstieg in das Achtelfinale der Europa League noch im Weg. Nach dem 2:2 im Hinspiel dürfen die Bullen von großen Namen träumen.

Es ist die stärkste Europa League aller Zeiten, und Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg hat gute Chancen, auch im Achtelfinale noch mitzumischen. Dort könnten die Bullen auf einen echten "Kracher" treffen. Denn in den Hinspielen im Sechzehntelfinale haben sich der deutsche Vizemeister RB Leipzig, der AC Milan, Borussia Dortmund, Marseille oder Atlético Madrid eine Ausgangsposition geschaffen, um bereits mit einem Aufstieg zu planen. Und die Salzburger dürfen zumindest schon einmal vom Einzug in die nächste Runde träumen. Denn nach dem 2:2 im Hinspiel gegen Real Sociedad würde den Bullen am Donnerstag im Rückspiel schon ein 0:0 oder 1:1 reichen, um zum zweiten Mal in der Clubgeschichte in der Europa League die Runde der letzten 16 Teams zu erreichen.

Salzburg-Trainer Marco Rose wirkte einen Tag vor dem Spiel energisch wie selten. "Es ist kein Wunsch, sondern eine Aufforderung, dass wir diese Chance nützen wollen", sagte der Deutsche und wurde noch präziser in seinen Aussagen: "Wir wollen die nächste Runde erreichen, fertig, aus. Wir haben schon sehr viel investiert und daher wäre es für mich eine Enttäuschung, würden wir ausscheiden."

Aber Salzburg wird schon eine starke Leistung benötigen, will sich Österreichs Meister durchsetzen. Denn auch Real Sociedad glaubt noch an den Aufstieg. Optimistisch sind auch die Fans der Spanier. Unter den zu erwartenden 15.000 Zuschauern werden auch über 2000 Real-Fans sein. Und dass es trotz eisiger Kälte heute ein "heißes" Spiel werden wird, wurde schon im Hinspiel deutlich, als der Referee elf gelbe Karten verteilte. "Wichtig wird sein, dass wir erneut mutig auftreten und dazu fleißig mit viel Engagement verteidigen. Wir werden nicht großartig taktieren, streben nicht unbedingt ein Ergebnis an, dass uns weiterbringt, sondern wir wollen unser Spiel durchziehen", betonte Rose. Der Salzburg-Coach kann mit dem zuletzt erkrankten Nationalspieler Stefan Lainer planen und auch Valon Berisha absolvierte nach seiner Hüftverletzung das Abschlusstraining. Mit Berisha sollte Salzburgs Offensivspiel im Vergleich zum Hinspiel noch einmal an Gefährlichkeit gewinnen. "Ich sehe in unserem Angriffsspiel schon Möglichkeiten, wie wir Real verunsichern können. Auf ein 0:0 läuft dieses Spiel nicht hinaus, weil auch die Spanier in der Offensive große Qualitäten besitzen", betonte Rose.

Zwar muss Real einige Stammspieler ersetzen, aber ein Club der Primera División ist immer in der Lage, gegen einen Spitzenclub aus Österreich das Spiel zu diktieren. "Es wird wichtig sein, in jenen Phasen, in denen Real das Spiel bestimmt, ruhig zu bleiben. Ganz werden wir es aber nicht verhindern können, dass die Spanier länger in Ballbesitz sind", erklärte Rose. Dann dürfe das Team nicht negative Gedanken bekommen. "Die richtige Reaktion ist dann nötig. So wie wir es in San Sebastián schon gezeigt haben, als wir uns nach einer Druckphase befreien konnten."

Der Heimvorteil wird für die Salzburger heute nur eine zweitrangige Rolle spielen. Denn Sociedad zeigte sich in der Gruppenphase enorm auswärtsstark. Real ist auch im laufenden Bewerb der Europa League die torgefährlichste Mannschaft, brachte es auf 18 Treffer. Und von den letzten vier Heimspielen in der K.-o.-Phase der Europa League haben die Salzburger drei verloren.

Aber an eine Niederlage denkt im Lager der Bullen ohnehin niemand. Im Gegenteil: Salzburg wittert eine ganz große Chance, sich im Achtelfinale mit einem ganz großen europäischen Club messen zu können. Auch bei Bullen-Routinier Reinhold Yabo spürte man die Vorfreude: "Für uns steht sicher das bisher wichtigste Spiel in dieser Saison auf dem Programm. Wir haben uns eine aussichtsreiche Ausgangsposition geschaffen. Zu Hause haben wir schon viele tolle Spiele gezeigt, die Chance ist da." Sie muss jetzt nur noch genützt werden.