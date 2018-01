Barcelona drehte Partie gegen Alaves und gewann noch 2:1

Der FC Barcelona ist am Sonntag nahe dran gewesen an der ersten Saisonniederlage in der spanischen Fußball-Primera-Division. Die Katalanen setzten sich dank eines starken Finish und nach einem 0:1-Rückstand gegen Abstiegskandidat Alaves aber noch 2:1 durch. Für den überlegenen Tabellenführer war es der 18. Sieg im 21. Spiel, der Vorsprung auf Atletico Madrid beträgt damit weiterhin elf Punkte.

SN/APA (AFP)/JOSEP LAGO Barcelona drehte den Spie§ um