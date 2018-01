Bayern besiegten auch Hoffenheim - Dortmund rettete Remis

Bayern München hat seinen Erfolgslauf in der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag auch gegen einen Angstgegner fortgesetzt. Der Titelverteidiger besiegte 1899 Hoffenheim nach frühem 0:2-Rückstand zu Hause noch mit 5:2. Die Bayern liegen damit weiter 16 Punkte vor dem ersten Verfolger an der Tabellenspitze. Dieser heißt nach einem 2:0-Sieg in Stuttgart vorerst Schalke 04.

SN/AP Bayern verwandelte gegen Hoffenheim einen 0:2-Rückstand in einen 5:2-Sieg. SN/GEPA pictures Bayern verwandelte gegen Hoffenheim einen 0:2-Rückstand in einen 5:2-Sieg. SN/GEPA pictures Bayern verwandelte gegen Hoffenheim einen 0:2-Rückstand in einen 5:2-Sieg. SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Bayern verwandelte gegen Hoffenheim 0:2-Rückstand in 5:2-Sieg SN/APA/AFP/GUNTER SCHIFFMANN Bayern verwandelte gegen Hoffenheim einen 0:2-Rückstand in einen 5:2-Sieg. SN/GEPA pictures Bayern verwandelte gegen Hoffenheim einen 0:2-Rückstand in einen 5:2-Sieg.