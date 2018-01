Bayern siegten zum Rückrundenstart 3:1 in Leverkusen

Titelverteidiger Bayern München ist am Freitagabend mit einem schmeichelhaften 3:1-(1:0)-Sieg in Leverkusen in die Rückrunde der deutschen Fußball-Bundesliga gestartet. Die Tore für die Gäste erzielten Javi Martinez (32.), Franck Ribery (59.) und James Rodriguez (91./Freistoß). Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2 glückte Kevin Volland mit seinem bereits zehnten Saisontor (71.).

SN/APA (AFP)/SASCHA SCHUERMANN Bayern startete mit einem schmeichelhaften 3:1-Sieg in die Rückrunde