1:0-Sieg der WSG in Hartberg zum Grunddurchgangs-Abschluss

Die WSG Tirol hat am Sonntag zum Abschluss des Grunddurchgangs der Fußball-Bundesliga einen glücklichen 1:0-(1:0)-Auswärtserfolg beim TSV Hartberg eingefahren und somit noch drei wichtige Zähler vor der Punkteteilung gesammelt. Bror Blume erzielte schon früh das Tor für die Wattener (5.), die damit erstmals seit Ende November wieder in der Liga gewannen und in der Tabelle an den Hartbergern vorbeizogen. Die Steirer bleiben hingegen in diesem Frühjahr weiter sieglos.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Tiroler Jubel in Hartberg