1:1 im Kärntner Derby - Austria verliert in Ried 1:2

Aufsteiger Austria Klagenfurt und der WAC haben sich am Sonntag im ersten Kärntner Derby in der Fußball-Bundesliga seit der Saison 1984/85 mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Die Wiener Austria verlor in Ried 1:2 und verpatzte damit den Liga-Auftakt ebenso wie Stadtrivale Rapid (0:2 Hartberg) am Vortag. Am Samstag hatte zudem der LASK 1:0 in Altach gewonnen und die WSG Tirol sich 1:1 von der Admira getrennt.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB In Klagenfurt fand nach 36 Jahren wieder ein Kärntner Bundesliga-Derby statt.