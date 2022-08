1:1 zwischen Austria und LASK bringt mit Gruber auch Sieger

Das Kräftemessen zwischen Austria Wien und dem LASK hat am Sonntag in der Fußball-Bundesliga keinen Sieger, dafür aber viel Intensität und Taktik gebracht. Beide Trainer standen nach dem 1:1 in Favoriten zumindest nicht mit leeren Händen da. Einer aber durfte sich als Gewinner fühlen: Für Austrias Last-Minute-Torschütze Andreas Gruber war der Treffer gegen seinen Ex-Club in der 88. Minute nicht zuletzt eine persönliche Genugtuung.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Andreas Gruber schoss sich gegen Ex-Club LASK den Frust von der Brust