1:1 zwischen Hartberg und Ried

Hartberg und Ried haben sich in der 4. Runde der Fußball-Bundesliga bei hochsommerlichen Temperaturen 1:1 (0:1) getrennt. In einer Partie mit zwei spiegelverkehrten Hälften erzielten Sascha Horvath (56.) beziehungsweise Constantin Reiner (45.+1) die Tore. Hartberg holte nach zuletzt zwei Niederlagen den vierten Punkt der Saison, die vorerst zweitplatzierten Rieder teilten nach zwei Siegen und einer Niederlage erstmals in dieser Saison die Punkte.

Punkteteilung zwischen Hartberg und Ried