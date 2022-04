1:2 gegen Sturm Graz: Ex-Salzburger raubten Bullen den Spaß

Im Topduell der Liga zwischen Sturm Graz und Meister Red Bull Salzburg fehlte die Brisanz. Sturm gewann einen netten Fußballabend 2:1.

Die Spannung im Titelrennen ist längst vorbei und seit vergangenen Sonntag steht es auch fest, dass Red Bull Salzburg zum neunten Mal in Serie Fußballmeister ist. Daher wies auch das Topduell der Bundesliga Sturm Graz gegen die Bullen vier Runden vor Saisonende am Mittwoch kaum Brisanz auf.

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle konnte es sich beim 1:2 in Anbetracht der bereits gefallenen Titelentscheidung auch leisten, die Startelf vom vergangenen Sonntag, als der Titel fixiert worden war, gleich an sieben Positionen zu ändern. Vor allem im Abwehrbereich blieb fast kein Stein auf dem anderen. Von der Stammdefensive durfte nur Maximilian Wöber beginnen. Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen hatte die Reise nach Graz gar nicht mitgemacht. Kapitän und Linksverteidiger Andreas Ulmer und Innenverteidiger Oumar Solet saßen nur auf der Ersatzbank. Wie Ideengeber Luka Sucic.

Auch Torjäger Karim Adeyemi und sein Sturmpartner Noah Okafor durften vor dem Cupfinale am Sonntag gegen die SV Ried eine Spielpause einlegen, standen nicht im Kader. Gegen den Tabellenzweiten stürmten mit Junior Adamu und Benjamin Sesko zwei Bullen-Profis, die in der nächsten Saison mit ziemlicher Sicherheit vermehrt zum Einsatz kommen werden. Bullen-Trainer Jaissle erklärte seine Wahl: "Die Startelf hat sich aus verschiedenen Gründen zusammengesetzt. Der ein oder andere ist verletzt, der ein oder andere wird geschont, aber ich wollte auch dem ein oder anderen die Chance geben, sich zu beweisen. Trotzdem ist es ein Top-Spiel." Aber eben eines ohne besondere Brisanz, in dem Salzburg selten meisterlich auftreten konnte.

Der Serienmeister erwischte aber einen besseren Start. Sesko scheiterte nach einem schnellen Antritt an Sturm-Torhüter Jörg Siebenhandl (2.). In Führung ging dann überraschend Sturm Graz. Einen Freistoß drehte der Ex-Salzburger Jakob Jantscher perfekt fünf Meter vor das Tor, Lukas Jäger stieg am höchsten und erzielte per Kopf das 1:0 (13.). Die gesamte Bullen-Abwehr sah dabei nicht gut aus.

Salzburg fand bereits sechs Minuten später eine Antwort. Nach Capaldos Pass zur Mitte, setzte Adamu den Ball nur knapp neben die Stange. Und Capaldo war es dann auch, der den Ausgleich mit einem idealen Querpass auf Sesko vorbereitete. Aus kurzer Distanz traf der Bullen-Stürmer zum 1:1 (22.). Der Meister bestimmte zwar das Spiel, aber Sturm blieb aus Standards und nach Kontern immer gefährlich.

Ja länger die Partie des Meisters aus Salzburg gegen den ersten Verfolger aus Graz dauerte, umso mehr verflachte das Spiel. Erst in der 70. Minute wurde es wieder einmal gefährlich vor dem Tor der Grazer. Adamu spielte den Ball auf Aaronson, der aber an Torhüter Siebenhandl scheiterte. Wer seine Chancen nicht nützt, der wird meist auch bestraft. So auch die Salzburger: Ex-Bulle Stefan Hierländer legte ideal für den völlig freistehenden Jantscher auf. Der Sturm-Routinier zögerte nicht lange und hatte auch Glück, dass der Ball noch von Piatkowski unhaltbar zum 2:1 abgefälscht wurde (72.). Sesko vergab noch die Chance auf den Ausgleich. Aber in Graz konnte die Jaissle-Elf an einem netten Fußball-Abend nicht, wie schon so oft in dieser Saison, eine Partie in der Schlussphase noch für sich entscheiden. Salzburg wird die zweite Liga-Saisonniederlage verkraften und kann am Sonntag im Cupfinale schon wieder für Jubelstimmung sorgen.