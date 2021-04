18 Spieler und wohl ein Trainer von Salzburg zu Leipzig

18 Spieler sind in den vergangenen neun Jahren von Red Bull Salzburg zum Fußball-Schwesternclub RB Leipzig gewechselt. Nun folgt offenbar erstmals ein Salzburg-Trainer dem Ruf den deutschen Top-Clubs, der zum Sportimperium von Dietrich Mateschitz gehört. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Jesse Marsch nach Ende dieser Saison Trainer beim voraussichtlichen deutschen Vizemeister aus Leipzig.

Den Anfang machte Roman Wallner. Der Stürmer ging im Jahr 2012, drei Jahre nach der Gründung von RB Leipzig (2009), zum damaligen Viertligisten. 2014 folgten Stefan Hierländer, Thomas Dähne und Georg Teigl zu dem mittlerweile in der zweiten Bundesliga engagierten RasenBallsport, Anfang 2015 folgten Yordy Reyna und Rodnei.

Mit Hierländer und Teigl, den 2015 aus Salzburg geholten Peter Gulacsi, Stefan Ilsanker und Nils Quaschner sowie Marcel Sabitzer und Massimo Bruno, die beide nach einer Leihe in Salzburg zurückkehrten, schafften Leipzig in der Saison 2015/16 den Aufstieg in die erste Bundesliga. Trainer war Ralf Rangnick, der in Leipzig und Salzburg in Doppelfunktion als Sportdirektor amtiert hatte und vor der Saison seine Funktion in Salzburg zurücklegte, um nach vier Jahren Pause in Leipzig auf die Trainerbank zurückzukehren.

Auch danach verlor Salzburg regelmäßig Leistungsträger an den Schwesternclub. Naby Keita, Bernardo, Benno Schmitz gingen 2016 nach Sachsen, 2017 folgten Dayot Upamecano und Konrad Laimer, 2019 Amadou Haidara und Hannes Wolf. Im Juli 2020 ging Hwang Hee-chan von Salzburg nach Leipzig, als bisher letzter Spieler wechselte Dominik Szoboszlai im vergangenen Dezember.

Nun folgt mit dem US-Amerikaner Marsch offenbar erstmals ein Trainer, nachdem Julian Nagelsmann um laut Medien mindestens 25 Millionen Euro Ablöse nach dieser Saison von Leipzig zu Bayern München wechselt.

Nicht mitgerechnet bei den 18 direkten Transfers sind Kevin Kampl, der Zwischenstopps in Dortmund und in Leverkusen einlegte, sowie Sabitzer, Bruno und Omer Damari, die zuerst von Leipzig an Salzburg verliehen worden waren und danach zu Leipzig zurückkehrten.

Von Salzburg nach Leipzig gewechselte Spieler seit der Gründung des sächsischen Vereins durch Red Bull 2009:

2012 Roman Wallner

2014 Stefan Hierländer, Thomas Dähne, Georg Teigl

2015 Yordy Reyna, Peter Gulacsi, Stefan Ilsanker, Rodnei, Nils Quaschner

2016 Naby Keita, Bernardo, Benno Schmitz

2017 Dayot Upamecano, Konrad Laimer

2019 Amadou Haidara, Hannes Wolf

2020 Hwang Hee-chan

2021 Dominik Szoboszlai