2:0-Auswärtssieg - Hartberg kocht zehn Altacher ab

Der TSV Hartberg scheint sich wieder in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga festzubeißen. Am Samstag gewannen die Oststeirer in der 13. Runde beim SCR Altach verdient mit 2:0 (1:0), die Vorarlberger hatten sich bereits in der ersten Hälfte durch eine Rote Karte geschwächt. Hartberg kletterte auf den vierten Platz.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Hartbergs Mann des Spiels hieß Jürgen Heil