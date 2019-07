2:0 gegen Altach guter Liga-Einstand für LASK-Coach Ismael

Vizemeister LASK hat in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga nahtlos an der alten fortgesetzt. Im Erstrundenspiel am Sonntag gewannen die Linzer zuhause gegen Altach dank Toren von Samuel Tetteh (7.) und Joao Klauss (78.) verdient mit 2:0 (1:0) und bescherten Coach Valerien Ismael rund eineinhalb Wochen vor dem ersten Auftritt in der Champions-League-Qualifikation einen gelungenen Ligaeinstand.

SN/APA (EXPA)/EXPA/REINHARD EISENBA Der Jubel von Samuel Tetteh nach seinem 1:0