3:0 in St. Pölten dritter Altach-Sieg in Folge

Der SCR Altach hat seinen Erfolgslauf in der Fußball-Bundesliga im letzten Spiel vor der Winterpause fortgesetzt. Die Vorarlberger setzten sich am Samstag in der NV Arena gegen den SKN St. Pölten mit 3:0 durch und feierten den dritten Sieg in Folge. Dadurch wurde der Vorsprung des Achten auf Schlusslicht SV Mattersburg, das am Sonntag beim Vorletzten WSG Tirol gastiert, auf acht Punkte ausgebaut.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER Philipp Schmiedl erzielte den ersten Treffer für Altach in St. Pölten