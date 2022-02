3:1 gegen LASK im Cup: Red Bull Salzburg schlug eiskalt zu, als es richtig brenzlig wurde

Red Bull Salzburg steht wieder einmal im Semifinale des Fußball-Cups. Beim 3:1 gegen den LASK ließen sich die Bullen auch von einem frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen.

Der Cup hat eigene Gesetze. Diese uralte Fußballweisheit bewahrheitete sich am Samstag wieder einmal. Denn dass Österreichs Fußballrekordmeister Rapid im eigenen Stadion im Viertelfinale des ÖFB-Cups gegen Hartberg scheitert, darauf hat wohl niemand gewettet. Nur Red Bull Salzburg scheint durch nichts und niemanden zu stoppen zu sein. Wie beim 3:1 gegen den LASK, mit dem die Bullen in das Semifinale einzogen. In diesem treffen die Salzburger auswärts im vorweggenommenen Endspiel auf den Wolfsberger AC.

Fast wäre den Salzburgern, die auf den erkrankten Toptorjäger Karim Adeyemi (Mandelentzündung) verzichten mussten, ein Blitzstart mit einem frühen Treffer in die Frühjahrssaison 2022 gelungen. Schon in der zweiten Spielminute hatte Noah Okafor die Möglichkeit, die Bullen in Führung zu schießen. Sein Schuss fiel aber zu schwach aus. Der LASK zeigte sich aber nicht geschockt und brachte mutig und mit sehenswerten Kombinationen den Titelverteidiger schon etwas in Schwierigkeiten.

Auch die Führung der Linzer kam nicht überraschend. Aber sie fiel doch überaus glücklich. Denn Maximilian Wöber fälschte den Ball nach dem Schuss von Sascha Horvath für Bullen-Torhüter Philipp Köhn unhaltbar ab (13.). Salzburgs Antwort ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Beim 1:1 stand das Glück aufseiten der Bullen. Nach einer Flanke von Benjamin Šeško fand der Ball über den Fuß von Renner den Weg ins Tor (15.). Mit hohen Bällen versuchten die Bullen, den LASK in Bedrängnis zu bringen. Das gelang aber nur ganz selten. Und so hätte der LASK durch Balić, der den Ball ans Außennetz knallte, auch in Führung gehen können.

Eineinhalb Wochen vor dem Topspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Bayern schafften es die Salzburger nicht, richtig Druck zu erzeugen. In vielen Phasen fehlte auch die Präzision beim letzten, entscheidenden Pass. Doch kurz vor der Pause schlugen die beiden Außenverteidiger der Bullen in einer Gemeinschaftsproduktion zu. Nach einem Eckball von Linksverteidiger Andreas Ulmer traf Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen per Kopf (42.). Damit hat der Däne in der laufenden Saison bereits neun Mal in Pflichtspielen getroffen und sieben Tore vorbereitet. Davon kann mancher Stürmer nur träumen.

Mit der Führung im Rücken startete der Meister perfekt in die zweiten 45 Minuten. Brenden Aaronson vergab noch eine Topchance (46.), aber nur eine Minute später bereitete der US-Amerikaner ideal für Nicolás Capaldo vor, der keine Mühe hatte, den Ball ins Tor zu schieben. Pech für den LASK war, dass Michorl zuvor unfreiwillig Aaronson freigespielt hatte. Mit dem dritten Treffer brachen die Bullen den Widerstand der Linzer, die kaum mehr in der Offensive Akzente setzen konnten. Während die Salzburger durch Okafor noch eine Riesenmöglichkeit vergaben (68.). "Unser Ziel ist der Cuptitel. Also müssen wir jeden Gegner schlagen", meinte Kristensen zur Auslosung.

Mit dem Einzug in das Semifinale des Cups haben die Bullen einen perfekten Saisonstart auf dem Weg zum erneuten Gewinn des Doubles erwischt. Einziger Wermutstropfen für den Titelverteidiger: Stürmer Šeško, der auch gegen den LASK als Aktivposten überzeugte, musste mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel vom Platz. Eine längere Pause droht. Und da mit Junior Adamu ein weiterer Angreifer mit Knieproblemen nicht zur Verfügung steht, muss Salzburg-Trainer Matthias Jaissle hoffen, dass Adeyemi schnell zurückkehrt.