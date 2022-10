4. Heimniederlage in Folge für Rapid - 0:1 gegen Klagenfurt

Rapid hat am Samstag in der Fußball-Bundesliga die vierte Heimniederlage in Folge kassiert. Die Hütteldorfer verloren beim ersten Trainer-Auftritt von Zoran Barisic im Allianz Stadion gegen Austria Klagenfurt durch ein Tor von Markus Pink (6.) mit 0:1 und verlieren damit als Tabellenachter die Top sechs der Meistergruppe immer mehr aus den Augen. Die Kärntner hingegen festigten mit ihrem fünften Pflichtspiel-Auswärtssieg en suite Platz vier.

SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Pink sorgte für das frühe 1:0 von Austria Klagenfurt bei Rapid