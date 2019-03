Fußball-Bundesligist Altach hat am Montag die Verpflichtung von Trainer Alex Pastoor bekanntgegeben. Der 52-jährige Niederländer tritt die Nachfolge von Interimscoach Wolfgang Luisser an, der künftig wieder als Co-Trainer fungiert. Pastoor ist seit 2001 im Trainergeschäft und kann fast 200 Spiele in der höchsten niederländischen und tschechischen Liga als Cheftrainer vorweisen.

