57.945 Zuschauer sorgten für Bundesliga-Saison-Rundenrekord

In der vorletzten Runde der laufenden Fußball-Bundesliga-Saison ist es zu einem neuen Zuschauerrekord gekommen. 57.945 Fans sahen die fünf Spiele am Sonntag, im Schnitt kamen 11.589 Anhänger zu den in St. Pölten (gegen Austria/3.083), Wien (Rapid gegen Altach/21.600), Graz (gegen Admira/13.421), Salzburg (gegen Mattersburg/14.441) und Pasching (LASK gegen WAC/5.400) ausgetragenen Partien.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU In Graz wurden der Pokalsieg und Torhüter Christan Gratzei gefeiert