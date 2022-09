Abschied von Red Bull Salzburg? Beim Thema Chelsea grinste Christoph Freund

Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter sieht (noch) keinen Grund zur Besorgnis.

Wie schon vor dem Champions-League-Gastspiel am vergangenen Mittwoch bei Chelsea gab es auch am Sonntag unmittelbar vor dem Bundesliga-Schlager gegen Rapid Gerüchte um Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. Transferexperte Fabrizio Romano glaubt zu wissen, dass eine Einigung zwischen Freund und Chelsea kurz bevorsteht. Einen entsprechenden Tweet setzte der Italiener zwei Stunden vor Spielbeginn ab - und versetzte Red Bull Salzburg damit in Aufruhr. Die SN liefen Freund über den Weg, als er bei der Bullen-Arena eintraf, und konfrontierten ihn mit den ...