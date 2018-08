Abschiedsspiel hat rechtliches Nachspiel für Steffen Hofmann

Sein Abschiedsspiel im Allianz-Stadion am 22. Juli 2018 hat für Steffen Hofmann ein unerfreuliches Nachspiel. Die Rapid-Legende zündete auf der Ehrenrunde im abgedunkelten Stadion vor der Fankurve eine bengalische Fackel. Das brachte Hofmann nun eine Verwaltungsstrafe nach dem Pyrotechnikgesetz in der Höhe von 500 Euro ein, wie Hofmanns Anwalt Paul Kessler gegenüber der APA am Montag bestätigte.

SN/APA/HANS PUNZ Für die bengalische Fackel bekam Hofmann eine 500-Euro-Strafe