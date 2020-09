Abseitstor trübte Rieder Bundesliga-Rückkehr

Ein Abseitstor in Minute 97 hat der SV Ried die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga versüßt. Während sich die Oberösterreicher nach dem 3:2 gegen die WSG Tirol über zusätzlichen Rückenwind für ihre Wiederaufstiegs-Saison freuten, haderten die Tiroler mit dem irregulären Treffer. Sie fassten sich aber auch selbst an die Nase.

SN/APA (EXPA)/EXPA/ROLAND HACKL Innviertler verabschieden sich nach Auftaktsieg von ihren Fans