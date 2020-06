Abstiegsduell St. Pölten - WSG Tirol als "Kampfspiel"

Ein fußballerischer Leckerbissen ist am Dienstag beim Duell zwischen dem SKN St. Pölten und WSG Tirol eher nicht zu erwarten. Beide Teams befinden sich in akuter Abstiegsgefahr, und in solchen Situationen rücken traditionellerweise Zweikämpfe und hohe Bälle in den Mittelpunkt, während auf die spielerische Note weniger Wert gelegt wird.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH WSG-Goalie Oswald spielt, aber wohl nicht im Schmankerl der Runde