Achterbahn der Gefühle: Aus der Quarantäne ins Nationalteam

Einen Tag lang waren sechs Nationalspieler von Red Bull Salzburg coronapositiv, ehe ein negatives Testergebnis die Rückkehr zur Normalität ermöglichte. Eine gewisse Verunsicherung jedoch bleibt.

Fußballmeister Red Bull Salzburg hat aufreibende Stunden hinter sich. In eine derartige Achterbahn der Gefühle wird der Club ansonsten nur manövriert, wenn es um Titel, Tore und Triumphe geht, aber nicht beim leidigen Thema Corona. Nachdem die Bullen am Montagvormittag bekannt gegeben hatten, dass sechs für diverse Nationalteams einberufene Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden, kam in der Nacht auf Dienstag die Entwarnung. Eine weitere Testreihe revidierte das Ergebnis von positiv auf negativ.

Bei den PCR-Tests am ...