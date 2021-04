Admira-"Auswärtsfluch" nach 1:0 gegen St. Pölten zu Ende

Die Admira ist mit dem ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison perfekt in die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Südstädter behalten zwar nach einem 1:0 (1:0)-Erfolg beim SKN St. Pölten die Rote Laterne, schlossen aber zur Konkurrenz um den Klassenerhalt auf. Die Admira hält nun ebenso bei zehn Punkten wie St. Pölten und Altach. Das entscheidende Tor im Niederösterreich-Derby erzielte Sebastian Bauer in der 10. Minute.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER/EXPA Bauer bescherte der Admira den ersten Saison-Auswärtssieg