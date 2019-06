Fußball-Bundesligist Admira hat den finnischen Flügelspieler Pyry Soiri abgegeben. Der 24-Jährige erhielt die Freigabe, zum dänischen Erstligisten Esbjerg zu wechseln, wie die Südstädter am Mittwoch bekannt gaben. Es sei eine "gute Lösung für alle Beteiligten" gefunden worden, so Manager Amir Shapourzadeh. Soiri kam vergangenen Sommer zur Admira, in zwölf Bundesliga-Einsätzen traf er zweimal.

