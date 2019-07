Fußball-Bundesligist Admira hat Stürmer Marin Jakolis an den kroatischen Spitzenclub Hajduk Split abgegeben. Wie die Südstädter am Donnerstag mitteilten, kehrt der 22-Jährige in seine Heimat zurück. Jakolis schoss in 23 Liga-Spielen in der vergangenen Saison ein Tor. Er spielte seit Juli 2017 für die Admira. Bei Hajduk ist seit kurzem der ehemalige Admira-Trainer Damir Buric neuer Chefcoach.

Quelle: APA