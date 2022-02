Admira holt brasilianischen Verteidiger Luan

Fußball-Bundesligist Admira verstärkt seine Defensive mit der Verpflichtung des Brasilianers Luan. Der 25-jährige Innenverteidiger, der zuletzt in Griechenland bei Ionikos Nikeas kickte, kommt ablösefrei, verkündete der Verein am Dienstag. Luan kennt den heimischen Fußball, 2016 wechselte er zum FC Liefering und stand auch schon bei Sturm Graz und St. Pölten unter Vertrag. Insgesamt absolvierte er 81 Bundesliga-Spiele, hinzu kommen 60 Einsätze in der 2. Liga.

SN/APA/Archiv/HELMUT FOHRINGER Luan ist zurück in Österreich