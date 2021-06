Admira holt Zwierschitz zurück

Fußball-Bundesligist FC Admira hat Stephan Zwierschitz verpflichtet, wie der Club am Donnerstag bekannt gab. Der 30-Jährige spielte bereits von 2013 bis 2019 in der Südstadt, wechselte danach aber zu Austria Wien. Dort erzielte er in 51 Partien zwei Tore, nun läuft sein Vertrag aus, er geht ablösefrei zurück. Zwierschitz spielt vorrangig auf der rechten Außenbahn. "Er kennt die Gegebenheiten im Verein und ist vielseitig einsetzbar", sagte Admira-Sportdirektor Marcel Ketelaer.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Zwierschitz geht zurück zu Stammklub Admira