Admira-Kapitän Leitner verlängert bis 2025

Admira Wacker hat mit seinem Kapitän Andreas Leitner bis 2025 verlängert. Das verkündete der Fußball-Bundesligist am Dienstag. Der 27-jährige Torhüter wechselte 2009 aus der Jugend von Austria Wien zur Admira, für die er in 212 Pflichtspielen 45-mal ohne Gegentor blieb. "Ich bin froh, dass wir eine für beide Seiten tolle Lösung gefunden haben. Ich bin Vollblut-Admiraner, möchte immer vorangehen und deswegen ist die Verlängerung auch das richtige Zeichen", so Goalie Leitner.

SN/APA/KRUGFOTO/Archiv/KRUGFOTO Torwart Leitner wechselte 2009 zu Admira Wacker