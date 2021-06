Admira-Kicker haben im Urlaub laut Herzog "gut gearbeitet"

Die neue Herausforderung als Clubtrainer hat für Andreas Herzog am Dienstag so richtig begonnen. Österreichs Rekord-Teamspieler leitete in Maria Enzersdorf die erste Einheit als Coach von Fußball-Bundesligist FC Admira. "Das erste Training ist immer für alle sehr speziell. Die Jungs haben einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Sie haben im Urlaub gut gearbeitet", sagte der 52-Jährige. Nach einer Aufwärmphase folgten Ballübungen, nach knapp 90 Minuten war die Einheit vorbei.

SN/APA/FC FLYERALARM ADMIRA/UNBEKAN Andreas Herzog gab erstmals am Platz die Kommandos