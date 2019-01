Admira lieh Mittelfeldmann Pusch von Heidenheim aus

Die Admira hat sich im offensiven Mittelfeld mit dem Deutschen Kolja Pusch verstärkt. Der 25-Jährige kommt leihweise vom deutschen Zweitligisten 1. FC Heidenheim, wie das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga am Montag bekannt gab. Pusch kam für Heidenheim in dieser Saison fünfmal in der Liga und zweimal im DFB-Cup (zwei Tore) zum Einsatz.

Wie Heidenheim schrieb, läuft der Leihvertrag bis Saisonende. Admira-Manager Amir Shapourzadeh erklärte, den Profi schon länger beobachtet zu haben: "Er ist ein absoluter Teamplayer und wird uns mit seiner Kreativität guttun." Vor Pusch hatte die Admira bereits Verteidiger Christoph Schösswendter von Union Berlin nach Österreich zurückgeholt. Anzeige Quelle: APA