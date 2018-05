Admira-Match für St. Pölten als mögliche Relegations-Einstimmung

Die reguläre Saison der Fußball-Bundesliga geht für den SKN St. Pölten am Sonntag mit dem Auswärtsspiel gegen die Admira zu Ende, auf den Tabellenletzten könnte aber noch ein delikater Nachschlag warten. Sofern Hartberg doch noch die Lizenz erhält, geht es am 31. Mai und 3. Juni in der Relegation gegen den Dritten der Erste Liga um den Verbleib im Oberhaus.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER St.Pölten muss vielleicht um den Verbleib im Oberhaus bangen