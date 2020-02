Fußball-Bundesligist FC Admira muss wohl für den Rest der Saison auf Offensivspieler Dominik Starkl verzichten.

Der 26-Jährige musste sich laut Club-Angaben am Freitag in Mödling einer Kreuzband-Operation unterziehen. Wie lange der Angreifer ausfällt, war vorerst nicht genau abzuschätzen. Starkl spielt seit 2015 für die Admira. In der laufenden Saison hat der Ex-Rapidler noch kein Ligator erzielt.

Quelle: APA