Admira-Profi Pusch für zwei Spiele gesperrt

Admira-Profi Kolja Pusch ist am Donnerstag vom Senat 1 der Fußball-Bundesliga für zwei Spiele gesperrt worden. Bei einer Videoanalyse war festgestellt worden, dass sich der Deutsche am Sonntag beim Auswärtsmatch gegen Mattersburg gegen SVM-Kicker Philipp Erhardt "grob unkorrekt" verhalten habe, hieß es in einer Liga-Aussendung.

Daraufhin wurde ein Verfahren eingeleitet, weil der Vorfall außerhalb des Wahrnehmungsbereichs von Schiedsrichter Julian Weinberger passiert sei. Pusch hatte nach einem Zweikampf mit Erhardt gegen den Mattersburger nachgetreten. Quelle: APA