Admira rettete bei Magaths Premiere 2:2-Remis in St. Pölten

Die Admira hat sich am Sonntag im ersten Spiel nach der Installation von Felix Magath als Fußball-Chef von Hauptgeldgeber Flyeralarm einen Punkt erkämpft. Die Südstädter holten zum Frühjahrsauftakt in der Bundesliga einen 0:2-Rückstand beim SKN St. Pölten mit zwei Toren in der Schlussviertelstunde auf. Der 2:2-Ausgleich gelang Roman Kerschbaum in der Nachspielzeit (91.).

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Niederösterreich-Derby ohne Sieger