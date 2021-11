Admira schließt Geschäftsjahr mit 470.000 Euro Verlust ab

Die Admira hat das Geschäftsjahr 2020/21 mit einem Verlust von 470.000 Euro abgeschlossen. Nachjustierungen im Kader in der vergangenen Winterpause und Trainerwechsel hätten zu den höchsten Personalkosten in der Geschichte des Vereins geführt, gab die Admira am Montag bekannt. Aufgrund der Corona-Pandemie und vor allem durch die außerordentliche Abschreibung einer Forderung gegenüber eines Sponsors im sechsstelligen Bereich konnte die schwarze Null nicht gehalten werden.

SN/APA/THEMENBILD/EXPA/THOMAS HAUME Admira plagt sich weiter mit Altlasten